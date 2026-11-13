В Подмосковье построят завод полимерных изоляторов для высоковольтного оборудования

Фонд развития промышленности профинансировал 200 промышленных проектов в Московской области на общую сумму свыше 74 млрд рублей. Более половины поддержанных предприятий уже вышли на серийное производство. Общий объём инвестиций в проекты превысит 120 млрд рублей.

Юбилейным, двухсотым проектом стало создание нового завода компании «Изолятор ПИК» в муниципальном округе Шаховская. ФРП предоставил предприятию льготный заём в размере 200 млн рублей. Общий объём инвестиций оценивается примерно в 448 млн рублей.

На предприятии организуют полный цикл производства полимерных изоляторов на классы напряжения от 35 до 750 кВ. Проектная мощность завода составит до 4 тыс. изделий в год, что позволит обеспечить около 60% потребностей российского рынка и заместить значительную долю импортной продукции.

Полимерные изоляторы применяются в трансформаторах, распределительных устройствах, кабельных наконечниках, ограничителях перенапряжения, конденсаторах и другом высоковольтном оборудовании. Среди потенциальных заказчиков продукции — «Россети», «Московская объединённая электросетевая компания», группа СВЭЛ и «Тольяттинский трансформатор».

Московская область занимает первое место среди регионов России по количеству проектов, получивших финансирование ФРП. Льготные средства направляются на создание и модернизацию производств в машиностроении, фармацевтике, химической промышленности, металлообработке и других отраслях.