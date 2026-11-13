В Шушарах построят научно-производственный центр

АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» объявило конкурс на строительство научно-производственного центра на площадке «Шушары». Начальная цена работ составляет 3,54 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Новый объект разместят на Софийской улице. Проект включает производственный корпус и административно-бытовую часть с офисными, техническими и санитарно-бытовыми помещениями. Общая площадь здания по документации составит 18,8 тыс. кв. м.

Подрядчику предстоит выполнить строительные и монтажные работы, проложить инженерные сети, обустроить дороги и озеленить территорию, а также провести пусконаладку оборудования. Итогом должно стать получение заключения о соответствии объекта и разрешения на ввод в эксплуатацию.

Работы запланированы с 1 января по 15 декабря 2027 года. Заявки на участие принимают до 30 ноября 2026 года. Заказчик проведёт открытый конкурс в электронной форме.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.