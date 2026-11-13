Более 1,9 млрд рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Распоряжения об этом №3310-р и №3311-р от 12 ноября 2026 года, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Федеральные средства позволят продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных в программах, в том числе консолидацию регионального имущественного комплекса ЖКХ. Эту задачу решают созданные в каждом субъекте единые операторы.

Также в рамках программ проводится работа по привлечению в отрасль квалифицированных специалистов и установлению экономически обоснованных тарифов. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода Правительство помогает субъектам компенсировать потребителям разницу в цене.

Реализация пилотных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии началась в 2022 году. Необходимость их продолжения отражена в поручениях Михаила Мишустина, которые он дал по итогам заседания правкомиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа. Оно состоялось 30 апреля 2026 года в Минеральных Водах.

Вопрос был рассмотрен на заседании Правительства 12 ноября.