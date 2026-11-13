Режкабель актуализировал каталог кабелей для промышленной автоматики марки КУМП

Режевской кабельный завод обновил каталог «Кабели для систем промышленной автоматики — КУМП». Третья редакция издания содержит актуальную информацию о номенклатуре и доступных вариантах исполнения монтажных кабелей этой марки.

В новой версии переработан кабельный конструктор, позволяющий формировать обозначение продукции с учётом требуемых характеристик. Также актуализированы климатические исполнения и конструктивные модификации кабелей, включая варианты с различными индексами пожарной безопасности.

Каталог систематизирует информацию о возможностях исполнения кабелей «КУМП» и упрощает подбор продукции в соответствии с условиями эксплуатации и требованиями конкретного проекта. Материал может использоваться проектировщиками, техническими специалистами, снабженческими организациями и заказчиками при подготовке спецификаций.

Кабели марки «КУМП» предназначены для применения в системах промышленной автоматики. Обновление технических материалов позволяет учитывать актуальный ассортимент предприятия и точнее подбирать конструкцию кабеля для решения производственных и инфраструктурных задач.

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