«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией котельную в Ступино

Специалисты «Россети Московский регион» подключили к электросетям новую блочно-модульную котельную в поселке Михнево городского округа Ступино.

Для выдачи социально значимому объекту более 480 кВт мощности энергетики построили трансформаторную подстанцию с двумя силовыми агрегатами и два распределительных пункта 0,4 кВ. Кроме того, проложили восемь кабельных линий электропередачи напряжением от 0,4 до 10 кВ общей протяженностью около 360 метров. Часть трассы была пройдена методом горизонтально направленного бурения, что позволило обеспечить сохранность автодорог и тротуаров.

Котельная будет обеспечивать теплом и горячим водоснабжением более шести тысяч жителей, 54 многоквартирных дома и шесть социальных объектов. Подключение осуществлено по второй категории надежности с возможностью резервирования электроснабжения в случае возникновения технологического нарушения.