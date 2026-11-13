«Россети Северный Кавказ» завершили сложный ремонт ключевой ЛЭП в горах Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» завершили ремонт линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ в Карачаевском районе республики. Энергетики восстановили около километра поврежденного грозозащитного троса.

Целостность грозотроса была нарушена в процессе эксплуатации под воздействием природных явлений. Специфика местности и инфраструктуры создавала экстремальные условия для специалистов. Дело в том, что ЛЭП на данном участке пересекает федеральную трассу, а одна из ее опор расположена на крутом горном уступе, где невозможен проезд специальной техники. Для того, чтобы смонтировать новый трос, энергетики поднимались на 30-метровую высоту без использования подъемников.

Успешное завершение сложного комплекса технических мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения 15 тысяч жителей и 80 социально значимых учреждений в шести населенных пунктах региона, включая популярные горнолыжные курорты Теберда и Домбай.

Грозозащитный трос предназначен для защиты линий электропередачи от прямых ударов молнии и грозовых перенапряжений. Он перехватывает атмосферные разряды и безопасно отводит их в землю, обеспечивая надежность электроснабжения потребителей и сохранность дорогостоящего сетевого оборудования.

Всего за девять месяцев 2026 года бригады Службы технической эксплуатации и организации ремонтов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» под руководством начальника Александра Хабарова восстановили 3,1 км грозотроса на ЛЭП 35-110 кВ.