«Россети Сибирь» обеспечили мощностью новый корпус Клинического медико-хирургического центра в Омске

Филиал «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» завершил технологическое присоединение к электрическим сетям нового корпуса Клинического медико-хирургического центра (КМХЦ) в Омске. Объекту выделено 900 киловатт (кВт) мощности, необходимой для работы восьми современных операционных, отделения реанимации, палат пробуждения, а также лабораторного и диагностического комплексов.



Для электроснабжения медицинского учреждения энергетики построили новую трансформаторную подстанцию, распределительное устройство. Также специалисты проложили свыше 1200 м кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 киловольта (кВ) и 10 кВ. Подключение выполнено с учетом повышенных требований к надёжности электроснабжения, предъявляемых к объектам здравоохранения.

«В новом корпусе установлено оборудование, рассчитанное на максимально высокие требования надёжности. Теперь в операционном корпусе КМХЦ для наших пациентов готова к работе сложная медицинская техника. Нужно отдать должное мастерству энергетиков — они виртуозно справились с работой в условиях крайней стесненности и ограничений по времени. Мы признательны за это омскому филиалу «Россети Сибирь», — прокомментировал главный врач Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной.

Новый корпус общей площадью 6700 м² станет ключевым звеном в развитии высокотехнологичной медицинской помощи в регионе. После официального открытия здесь смогут проходить лечение и реабилитацию участники специальной военной операции, а также жители Омской области. Обеспеченная энергетиками мощность позволит эксплуатировать современное медицинское оборудование, включая системы жизнеобеспечения операционных блоков.