«Россети Центр» обеспечили электроснабжение ледовой арены «Айсберг» в Костромской области

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Костромаэнерго» подключили к электросетям ледовую арену «Айсберг» в городе Шарье. Новый спортивный комплекс с искусственным льдом открылся для жителей северо-востока Костромской области.



Энергетики предоставили объекту почти 0,6 МВт мощности и обеспечили электроснабжение по второй категории надежности с возможностью перехода на резервную схему в случае технологических нарушений.



Для подключения энергетики:

построили более километра воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ с применением более надежного и долговечного самонесущего изолированного провода,

установили четыре разъединителя,

реконструировали 370 метров ЛЭП 0,4 кВ,

заменили 11 опор.

Также энергетики смонтировали двухтрансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ, распределительные пункты и приборы учета электроэнергии.



В ледовой арене «Айсберг» откроются секции по хоккею, фигурному катанию и конькобежному спорту, а также тренажерный зал для жителей Шарьи и соседних населенных пунктов.