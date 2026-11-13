«Россети Центр» обеспечили электроснабжение ледовой арены «Айсберг» в Костромской области

13 нояб. 2026, 13:45
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Центр
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Специалисты филиала «Россети Центр» — «Костромаэнерго» подключили к электросетям ледовую арену «Айсберг» в городе Шарье. Новый спортивный комплекс с искусственным льдом открылся для жителей северо-востока Костромской области.

Энергетики предоставили объекту почти 0,6 МВт мощности и обеспечили электроснабжение по второй категории надежности с возможностью перехода на резервную схему в случае технологических нарушений.

Для подключения энергетики:

  • построили более километра воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ с применением более надежного и долговечного самонесущего изолированного провода,
  • установили четыре разъединителя,
  • реконструировали 370 метров ЛЭП 0,4 кВ,
  • заменили 11 опор.

Также энергетики смонтировали двухтрансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ, распределительные пункты и приборы учета электроэнергии.

В ледовой арене «Айсберг» откроются секции по хоккею, фигурному катанию и конькобежному спорту, а также тренажерный зал для жителей Шарьи и соседних населенных пунктов.

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