«Россети Тюмень» обновили энергоинфраструктуру в СНТ «Источник»

Системообразующая сетевая компания завершила реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 0,4 кВ в Тюменском муниципальном округе. Для повышения надежности электроснабжения жителей СНТ «Источник» энергетики «Россети Тюмень» в два раза увеличили максимальную токовую нагрузку и пропускную способность ЛЭП.

В ходе работ на линии электропередачи специалисты выполнили монтаж 2,5 километра современного самонесущего изолированного провода (СИП) большего сечения. СИП обладает повышенной прочностью и стойкостью к ветровым нагрузкам, а также гололедообразованию и налипанию снега. Дополнительную механическую устойчивость линии электропередачи обеспечили 98 новых железобетонных опор высотой 9,5 метра и весом около тонны каждая.

Как отметил заместитель главного инженера филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Виталий Фесько, ранее признанное бесхозяйным электросетевое имущество садового товарищества продолжительное время не получало должного обслуживания. «После принятия активов на баланс «Россети Тюмень» мы приступили к комплексному обновлению энергоинфраструктуры СНТ. Помимо реконструкции линии электропередачи на территории населенного пункта установлены две дополнительные трансформаторные подстанции суммарной мощностью 800 кВА», – рассказал Виталий Фесько.

Третья очередь масштабного проекта «Россети Тюмень» по обновлению распределительных сетей в Тюменской области продлится до конца ноября текущего года. Системная модернизация энергообъектов существенно повышает устойчивость инфраструктуры к погодным аномалиям и позволяет избегать продолжительных технологических нарушений.