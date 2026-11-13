Специалисты Ленинградских электрических сетей филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» с начала года расчистили почти 80 га трасс воздушных линий электропередачи (ЛЭП). Годовой план ремонтной программы предприятия по данному направлению выполнен на 136 %.

Линии электропередачи, в охранных зонах которых проведена расчистка, обеспечивают электроснабжение потребителей Кущевского, Староминского, Ейского и Щербиновского районов, а также Ленинградского округа Краснодарского края.

Обрезка древесно-кустарниковой растительности в пределах охранных зон ЛЭП направлена на снижение количества технологических нарушений в электрических сетях из-за падения веток и деревьев на провода при неблагоприятных погодных условиях, обеспечение устойчивой работы электросетевого комплекса и надежное электроснабжение потребителей.