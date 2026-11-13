«Россети Урал» подготовили электросетевой комплекс города Заречного к осенне-зимнему периоду

Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» завершили подготовку энергообъектов в городе Заречный к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг. С 1 июня 2026 года компания как системообразующая территориальная сетевая организация Свердловской области приступила к обслуживанию муниципальной электросетевой инфраструктуры этой территории.

Специалисты «Россети Урал» выполнили ремонт 13 кабельных линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 6-10 кВ, расчистили порядка трех гектаров воздушных ЛЭП 6 кВ, произвели техническое обслуживание 10 трансформаторных подстанций. Кроме того, энергетики выполнили восстановительные работы на оборудовании центра питания 110 кВ.

Выполненные мероприятия позволят обеспечить стабильное функционирование объектов теплоснабжения и водоснабжения, а также повысить надежность электроснабжения жителей частного сектора многоквартирных домов, школ, детских садов, других социально значимых объектов и предприятий города.

На проведение перечисленных мероприятий «Россети Урал» направили более двух миллионов рублей.