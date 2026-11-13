«Россети Московский регион» напоминают: самовольное размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на энергообъектах недопустимо — это требование ст. 6 Федерального закона № 126-ФЗ «О связи» и постановления Правительства РФ № 2106. За этим требованием стоят не только судебные иски и принудительный демонтаж, но и вопрос социальной ответственности — нелегальный подвес создает прямую угрозу надежного электроснабжения жителей.

Опоры линий электропередачи — объекты повышенной опасности, которые рассчитаны на определенные весовые, ветровые и гололедные нагрузки. Риск особенно возрастает в зимний период: кабель ВОЛС покрывается тяжелой ледяной коркой, а при штормовом ветре создает мощную парусность. Именно поэтому подвесы, размещенные без ведома владельцев инфраструктуры, способны вызвать технологические нарушения в работе оборудования и оставить без электроснабжения социально значимые объекты или же целые населенные пункты.

В погоне за мнимой выгодой нелегальные операторы также размещают свои линии связи без корректных технических условий с нарушением расстояний до токоведущих частей и дорог. В итоге такой кабель провисает и создает угрозу возникновения коротких замыканий, возгораний, а также поражения электрическим током.

«Россети Московский регион» регулярно выявляют незаконные ВОЛС в ходе обходов линий электропередачи и ведут претензионную работу: либо оператор заключает договор на размещение линии связи и компенсирует неосновательное обогащение за период бездоговорного использования опор, либо дело уходит в суд, который, как показывает практика, заканчивается не в пользу нарушителя.

Энергетики напоминают, что своевременное заключение договора с электросетевой компанией обеспечивает провайдеру экономически обоснованные тарифы и защиту его инвестиций.