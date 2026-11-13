Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» за девять месяцев 2026 года отремонтировали более 1 137 км линий электропередачи (ЛЭП). Из них 354 км – это ЛЭП напряжением 35-110 кВ, а 783 км – распределительные сети 0,4-20 кВ.

Энергетики заменили на энергообъектах 1 288 дефектных опор и 145 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП сверхпрочен и пожаробезопасен, исключает возможность короткого замыкания во время непогоды и не обмерзает в снегопады. Монтаж провода российского производства позволяет повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, снизить риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности, исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи.

«Наша задача – минимизировать риски перебоев электроснабжения в холодное время года, когда нагрузка на сеть традиционно возрастает», – отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Работы предусмотрены Программой технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Ставропольэнерго» на 2026 год.