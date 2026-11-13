Соединительную ветку в электродепо «Новорижское» строит щит уникальной конструкции

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Олеся» ведет проходку соединительной ветки из депо «Новорижское» до станции «Новорижская» Рублево-Архангельской линии метро. Уникальный щит сконструирован для работы в московских грунтах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Возведение в столице транспортных объектов, в том числе станций и линий метро, соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Тоннелепроходческий комплекс “Олеся” диаметром 10 метров начал проходку от строящегося депо “Новорижское” к будущей станции “Новорижская” в октябре. Этот щит сконструирован специально для работы в московских грунтах. В нем предусмотрена уникальная камера безопасности, предназначенная для защиты проходчиков при чрезвычайных ситуациях. Она установлена далеко от гидравлических баков и дизель-генератора, а также оснащена системой очистки воздуха и всем необходимым для первой помощи», – рассказал Владимир Ефимов.

Щиту предстоит преодолеть больше километра.

«Парк поездов, обслуживающий первые пять станций Рублево-Архангельской линии, укомплектован самыми современными и технологичными российскими вагонами “Москва-2026”. На первом этапе на линию вышли 12 составов. Сейчас линию обслуживает электродепо “Солнцево”, одно из крупнейших в столичном метро, а в дальнейшем после открытия – электродепо “Новорижское”. Оно будет оснащено самым современным оборудованием для эффективного обслуживания поездов», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Рублево-Архангельская линия была открыта президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным 5 сентября 2026 года. Она стала 17-й в столичном метрополитене. В будущем линия свяжет активно развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском с деловым центром «Москва-Сити», ее протяженность превысит 28 километров.

Ранее Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Рублево-Архангельской линии метро. Также он сообщил, что на Бирюлевской линии метро завершилась проходка левого тоннеля от «ЗИЛа» до «Острова Мечты».

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. В 2011–2026 годах было построено и реконструировано свыше 270 километров линий и 130 станций метро, в том числе на Московском центральном кольце и Большой кольцевой линии.