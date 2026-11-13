Согласован проект промышленного парка в районе Внуково

Согласован проект строительства промышленно-производственного объекта в Новомосковском административном округе столицы. Его возведут в рамках масштабного инвестиционного проекта в районе Внуково по адресу: Войсковая улица, земельный участок 2. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столичном районе Внуково благодаря поддержке города появится промышленный парк для локализации канатно-веревочного производства. Проект двухэтажного здания общей площадью более семи тысяч квадратных метров уже получил положительное заключение Мосгосэкспертизы. Его возведут на земельном участке площадью 0,9 гектара, который инвестор получил в прошлом году в аренду по итогам электронных торгов на право реализации масштабного инвестиционного проекта. Площадка будет рассчитана на размещение производств четырех резидентов, каждый из которых сможет выпускать более 13 тысяч метров готовой продукции в сутки», – рассказал Владимир Ефимов.

В общей сложности в столице одобрено создание уже более 100 промышленных масштабных инвестиционных проектов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать промышленную инфраструктуру столицы, создавая условия для размещения современных предприятий самых разных направлений. Важную роль играет механизм масштабных инвестиционных проектов, благодаря которым в городе появляются новые производственные площадки и высокотехнологичные рабочие места. Так, в районе Внуково на Войсковой улице будет построено предприятие по выпуску высокотехнологичной текстильной продукции площадью порядка семи тысяч квадратных метров. Проект позволит расширить производственные возможности столичной легкой промышленности и создать около 80 новых рабочих мест», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Согласно документации, здание будет состоять из четырех производственных блоков – по два на каждом этаже. На первом этаже также предусмотрены административно-бытовые помещения резидентов, погрузо-разгрузочные доки, оборудованные подъемными воротами и выносными площадками с перегрузочными тамбурами. Связь производственных помещений второго этажа с доками обеспечат лифты грузоподъемностью в полторы тонны.

На прилегающей территории обустроят проезды, тротуары и пешеходные дорожки, а также парковочные места для легкового и грузового транспорта. Кроме производственного корпуса, на участке запроектировано одноэтажное здание контрольно-пропускного пункта с проходной, помещением охраны и медпунктом.

Экспертизу проектной документации контролирует Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящий в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.