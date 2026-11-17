Около 400 жителей из 130 частных домовладений на улицах Ленина и Октябрьской, а также в Школьном проезде в Дубне почувствуют перемены. Специалисты «Мособлэнерго» обновили воздушную линию электропередачи, которая питает эти дома. Работы выполнены в начале ноября текущего года в рамках программы капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства.

Энергетики компании заменили изношенные опоры и провода в частном секторе — на двух улицах и в проезде. Они заменили 18 железобетонных опор и голый провод на самонесущий изолированный провод протяженностью 842 метра. Линия запитана от трансформаторной подстанции № 16. Обновленные элементы помогут сети лучше справляться с ежедневной нагрузкой и воздействием погодных условий. После обновления линия будет служить дольше, а технологических нарушений станет меньше.

Благодаря проведенным работам электричество в 130 домах частного сектора в Дубне будет стабильнее.