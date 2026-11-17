Для 400 жителей частного сектора в Дубне обновили линию электропередачи
Около 400 жителей из 130 частных домовладений на улицах Ленина и Октябрьской, а также в Школьном проезде в Дубне почувствуют перемены. Специалисты «Мособлэнерго» обновили воздушную линию электропередачи, которая питает эти дома. Работы выполнены в начале ноября текущего года в рамках программы капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства.
Энергетики компании заменили изношенные опоры и провода в частном секторе — на двух улицах и в проезде. Они заменили 18 железобетонных опор и голый провод на самонесущий изолированный провод протяженностью 842 метра. Линия запитана от трансформаторной подстанции № 16. Обновленные элементы помогут сети лучше справляться с ежедневной нагрузкой и воздействием погодных условий. После обновления линия будет служить дольше, а технологических нарушений станет меньше.
Благодаря проведенным работам электричество в 130 домах частного сектора в Дубне будет стабильнее.
«Этот проект — пример того, как замена устаревших элементов на современные дает долгосрочный эффект. Восемнадцать новых железобетонных опор, восемьсот сорок два метра самонесущего изолированного провода — это не косметический ремонт, а полноценное обновление линии, которая будет служить значительно дольше. СИП устойчив к механическим повреждениям, воздействию ветра и обледенению, он прочнее голого провода. Технологические нарушения в частном секторе, как правило, часто происходят именно из-за износа инфраструктуры, и наша задача — устранить эту причину, а не бороться с последствиями. После обновления линия будет лучше справляться с ежедневной нагрузкой, а количество сбоев снизится», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.