Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» модернизировали линию электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в Подосиновском районе Кировской области. Работы проводились в рамках реконструкции автомобильной дороги Пинюг-Скрябино, где потребовался перенос существующих коммуникаций, в том числе ЛЭП.



Энергетики выполнили модернизацию электрических сетей, построив новую ЛЭП протяженностью 1,4 км на другом участке. Специалисты филиала установили 47 железобетонных опор, смонтировали 4,2 км надежного и долговечного самонесущего изолированного провода, а также разъединитель.



Проведенные мероприятия стали важным шагом в подготовке территории к строительству автодороги и значительно повысили надежность электроснабжения потребителей поселков Скрябино и Пушма Подосиновского района. Новая дорога обеспечит круглогодичное сообщение отдаленных населенных пунктов с областным центром и соседними регионами, а также будет способствовать развитию экономики Кировской области.