«Россети Тюмень» завершили обновление электросетевого комплекса в поселке Майский Абатского муниципального округа. Энергетики заменили пять трансформаторных подстанций и выполнили реконструкцию девяти воздушных линий электропередачи (ЛЭП). Стоимость технических мероприятий составила порядка 38 млн рублей.

В ходе работ специалисты увеличили пропускную способность линий электропередачи: заменили почти 5,5 километра неизолированного провода на современный изолированный (СИП) большего сечения. СИП обладает повышенной износостойкостью, устойчивостью к ветровым нагрузкам, налипанию снега и иным неблагоприятным погодным условиям. Дополнительную механическую устойчивость линий электропередачи обеспечили 177 новых железобетонных опор, которые энергетики установили взамен деревянных.

Для повышения надежности функционирования питающих центров выполнена замена ключевого оборудования – трансформаторов. Новые силовые установки в герметичном исполнении обладают улучшенными характеристиками и наивысшим классом энергоэффективности. Применение современного оборудования российского производства позволяет снизить риски возникновения технологических нарушений, что особенно важно при прохождении зимнего периода.

«Россети Тюмень» проводят непрерывную модернизацию электрических сетей, обеспечивающих светом и теплом жилой сектор и социально значимую инфраструктуру Тюменской области. Системная модернизация энергообъектов существенно повышает устойчивость инфраструктуры к погодным аномалиям и позволяет избегать продолжительных технологических нарушений.