Сергей Цивилев подписал приказ об утверждении результатов оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2026-2027 годов.

Согласно документу, 87% субъектов электроэнергетики получили оценку «Готов» и 10% — «Готов с условиями». Указанным компаниям в установленные сроки будут выданы паспорта готовности.

Энергокомпании, не подтвердившие готовность, продолжат работу по устранению замечаний в соответствии с адресными планами компенсирующих мероприятий, направленных на минимизацию рисков возникновения нештатных ситуаций. Контроль исполнения указанных планов будет обеспечиваться Минэнерго России совместно с региональными штабами.

Во всех регионах проведены межведомственные противоаварийные тренировки. Участники отработали планы действий, возможные риски и вопросы межведомственного взаимодействия, сформированы необходимые резервы оборудования и материалов, созданы нормативные запасы топлива.

Для оперативного реагирования на аварии подготовлено более 23 тыс. аварийно-восстановительных бригад.