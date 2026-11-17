Более 600 жителей, проживающих в 200 частных домовладениях деревни Мисцево Орехово-Зуевского городского округа, могут не опасаться перебоев с водоснабжением. Энергетики завершили ремонт линии, которая питает местный водозаборный узел: от его работы зависит водоснабжение всей деревни.

В начале ноября специалисты «Мособлэнерго» обновили низковольтную кабельно-воздушную линию электропередачи. В ходе работ они установили три железобетонные опоры и смонтировали самонесущий изолированный провод. Такой провод устойчив к соприкосновению с ветками, воздействию сильного ветра и обледенению. Он прочнее обычного провода и служит дольше. Также специалисты проложили кабельную линию до вводного щита водозаборного узла и установили в распределительном устройстве трансформаторной подстанции № 1039 прибор учета электроэнергии. Работы выполнены в рамках программы капитального ремонта.

Раньше линия электропередачи эксплуатировалась много лет и была изношена, поэтому риск ее отказа был повышен. При сильном ветре или обледенении мог повредиться провод; если при этом у водозаборного узла не было резервного питания, насосы могли остановиться, из-за чего подача воды в дома прекратилась бы. Водозаборный узел — ключевое звено системы водоснабжения: при потере питания он не сможет подавать воду в дома. Новая линия снижает риск отказов самой линии, а значит, и связанных с ними перебоев с электроснабжением узла и, как следствие, с водоснабжением домов.