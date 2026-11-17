Правительство России утвердило паспорт инвестиционного проекта по строительству двух железнодорожных паромов для переправы Усть-Луга — Балтийск. Суда планируется построить в 2026–2030 годах, сообщает «ПортНьюс».

Общая стоимость проекта составит 46,95 млрд рублей. Из федерального бюджета предусмотрено 8,85 млрд рублей, ещё 38,1 млрд рублей поступят из Фонда национального благосостояния через приобретение облигаций ФГУП «Росморпорт». «Росморпорт» выступит инициатором проекта и будущим судовладельцем. Строительство развернётся на мощностях Судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы в Керчи. Расчётный срок эксплуатации новых паромов составит 30 лет — до 2060 года.

Проект направлен на повышение транспортной доступности Калининградской области, обновление флота и увеличение объёмов морских грузовых и пассажирских перевозок. Новые суда должны заменить паромы «Балтийск» и «Амбал», которые могут быть выведены из эксплуатации до 2030 года. По прогнозу, в 2031 году объём перевозок по переправе Усть-Луга — Балтийск достигнет 2 млн тонн против 0,9 млн тонн в 2024 году. Контроль за реализацией проекта возложен на Росморречфлот.