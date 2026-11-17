Новгородская область получит 6,1 млрд рублей из федерального бюджета на строительство второго производственного корпуса особой экономической зоны «Новгородская». Площадь нового здания составит 38 тыс. кв. метров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора региона Александра Дронова.

Финансирование предоставят в форме казначейского инфраструктурного кредита. Новгородская область получила поддержку по итогам всероссийского отбора, проведённого Правительственной комиссией по региональному развитию под руководством заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина.

Строительство второго корпуса позволит в 2028–2030 годах привлечь в ОЭЗ ещё пять резидентов. Совокупный объём их инвестиций оценивается более чем в 45 млрд рублей, реализация проектов предполагает создание около 2,4 тыс. рабочих мест.

ОЭЗ промышленно-производственного типа «Новгородская» создана в 2021 году. Первый производственный корпус площадью 38 тыс. кв. метров уже введён в эксплуатацию и заполнен резидентами.