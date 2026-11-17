«Россети Новосибирск» подвели промежуточные итоги реализации инвестиционной программы , направленной на модернизацию инфраструктуры и повышение надежности электроснабжения потребителей. Объем вложений компании в развитие электросетевого комплекса региона достиг почти 4,8 млрд рублей, что в 1,5 раза превысило уровень финансирования за аналогичный период прошлого года. При этом энергетикам удалось нарастить темпы ввода новых энергообъектов в несколько раз.

По итогам III квартала 2026 года компания ввела в эксплуатацию 590 километров линий электропередачи (ЛЭП) и свыше 357 МВА трансформаторной мощности. Протяженность новых ЛЭП выросла более чем в два раза, а мощность – в 2,7 раза относительно аналогичного периода 2025 года.

В числе реализованных приоритетных инвестиционных проектов «Россети Новосибирск» – ввод нового высоковольтного центра питания на юге региона для электроснабжения одного из крупнейших сырных заводов Сибири , а также строительство воздушной линии электропередачи в западных районах области. Для повышения надежности транзита электроэнергии в сложных климатических условиях энергетики смонтировали новые усиленные опоры ЛЭП. Помимо этого специалисты провели модернизацию силового оборудования с заменой трансформаторов на ряде подстанций 110 кВ и установили современную систему электромагнитной блокировки центра питания в приграничном районе области.

Опережающая модернизация электросетевого комплекса становится надежным «фундаментом» для социально-экономического развития Новосибирской области, создавая технологические возможности для подключения новых производств, социальных объектов и жилья. Кроме того, завершение основных объемов работ в рамках реконструкции и строительства электросетей до начала отопительного сезона позволило обеспечить высокий уровень готовности объектов компании к зиме. Это подтвердил паспорт готовности, недавно выданный Минэнерго России компании «Россети Новосибирск» .