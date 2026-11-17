Около 4,8 млрд рублей направили «Россети Новосибирск» на развитие электросетей региона
«Россети Новосибирск» подвели промежуточные итоги реализации инвестиционной программы, направленной на модернизацию инфраструктуры и повышение надежности электроснабжения потребителей. Объем вложений компании в развитие электросетевого комплекса региона достиг почти 4,8 млрд рублей, что в 1,5 раза превысило уровень финансирования за аналогичный период прошлого года. При этом энергетикам удалось нарастить темпы ввода новых энергообъектов в несколько раз.
По итогам III квартала 2026 года компания ввела в эксплуатацию 590 километров линий электропередачи (ЛЭП) и свыше 357 МВА трансформаторной мощности. Протяженность новых ЛЭП выросла более чем в два раза, а мощность – в 2,7 раза относительно аналогичного периода 2025 года.
В числе реализованных приоритетных инвестиционных проектов «Россети Новосибирск» – ввод нового высоковольтного центра питания на юге региона для электроснабжения одного из крупнейших сырных заводов Сибири, а также строительство воздушной линии электропередачи в западных районах области. Для повышения надежности транзита электроэнергии в сложных климатических условиях энергетики смонтировали новые усиленные опоры ЛЭП. Помимо этого специалисты провели модернизацию силового оборудования с заменой трансформаторов на ряде подстанций 110 кВ и установили современную систему электромагнитной блокировки центра питания в приграничном районе области.
Опережающая модернизация электросетевого комплекса становится надежным «фундаментом» для социально-экономического развития Новосибирской области, создавая технологические возможности для подключения новых производств, социальных объектов и жилья. Кроме того, завершение основных объемов работ в рамках реконструкции и строительства электросетей до начала отопительного сезона позволило обеспечить высокий уровень готовности объектов компании к зиме. Это подтвердил паспорт готовности, недавно выданный Минэнерго России компании «Россети Новосибирск».
До конца 2026 года объем инвестиций «Россети Новосибирск» превысит 6,7 млрд рублей. Средства будут направлены на дальнейшее обновление подстанций, строительство новых и реконструкцию действующих участков электросетей, а также развитие инфраструктуры в перспективных районах застройки. Реализация инвестпроектов позволит повысить стабильность функционирования энергосистемы региона и надежность электроснабжения потребителей.