Филиалы АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Северокавказское РДУ приняли участие в реализации комплекса мероприятий по вводу в эксплуатацию новой подстанции 330 кВ Тихая, построенной для обеспечения электроэнергией крупнейшего агропроизводства в Республике Ингушетия.

Трансформаторная мощность ПС 330 кВ Тихая рассчитана на обеспечение технологического процесса, связанного с круглогодичным выращиванием овощей в объеме свыше 15 тысяч тонн, который предусматривает функционирование современных систем освещения, опыления, создания и поддержания специального микроклимата на площади 22 га.

«В течение нескольких лет в энергосистеме Республики Ингушетия отмечается активный рост потребления электроэнергии и мощности, обусловленный развитием региона. Подстанция 330 кВ Тихая с двумя трансформаторами 330/10 кВ мощностью 63 МВА каждый позволяет обеспечивать электроснабжение нового тепличного комплекса с максимальной мощностью 42 МВт. Ввод в работу новой подстанции не только отвечает потребностям республики, но и способствует укреплению продовольственной безопасности страны», – отметил директор филиала Системного оператора Северокавказское РДУ Андрей Николаев.

Для подключения к сети ПС 330 кВ Тихая, принадлежащей агрокомплексу, выполнены заходы существующей линии электропередачи 330 кВ Владикавказ-2 – Грозный на новую подстанцию.

Цифровая автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) нового сетевого объекта позволяет осуществлять дистанционное управление коммутационными аппаратами из диспетчерского центра Северокавказского РДУ, что значительно увеличивает скорость и безопасность выполнения оперативных переключений.

В процессе реализации проекта при участии специалистов ОДУ Юга и Северокавказского РДУ были рассмотрены технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям, проектная и рабочая документация, а также вопросы организации противоаварийного управления, связи, систем сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр. С участием специалистов Системного оператора разработаны технические решения, обеспечивающие поэтапный ввод ПС 330 кВ Тихая.