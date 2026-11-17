ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» ищет подрядчика для ремонта 23-километрового участка трассы А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток. Начальная цена электронного аукциона составляет 1,802 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Работы пройдут на участке с 118-го по 141-й километр в Хабаровском крае. Победитель восстановит дорожное покрытие, обочины, водопропускную трубу, автобусные остановки, тротуары, барьерные ограждения, знаки и разметку. Документация связывает необходимость ремонта с неудовлетворительным состоянием дорожной одежды.

Подрядчик начнет работу после заключения контракта и завершит ее до 30 сентября 2027 года. Движение транспорта на время ремонта перекрывать не будут. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета. Заявки на участие принимают до 4 декабря 2026 года. Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.