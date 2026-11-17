Росаккредитация утвердила план перехода на ISO/IEC 17020:2026
6 часов назад
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Приказом Росаккредитации от 10.11.2026 № 216 утвержден план перехода участников национальной системы аккредитации на новую редакцию международного стандарта ISO/IEC 17020:2026 «Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим инспекцию».
Переходный период установлен до 27 марта 2029 года.
Что необходимо учесть органам инспекции:
- До 1 сентября 2027 года утвердить и реализовать план перехода на новый стандарт.
- Провести анализ действующей системы менеджмента и привести её в соответствие с новыми требованиями.
- Организовать обучение и оценку компетентности персонала.
- Провести внутренний аудит и необходимые корректирующие мероприятия.
- Пройти оценку соответствия в рамках подтверждения компетентности либо представить декларацию, чек-лист и подтверждающие документы до 1 марта 2029 года.
Важно: после внесения изменений в критерии аккредитации по приказу Минэкономразвития № 707 оценка будет проводиться с учётом ISO/IEC 17020:2026, в том числе по ранее поданным заявлениям, если выездная оценка ещё не состоялась. Таким образом, органам инспекции необходимо заблаговременно подготовиться к переходу, не дожидаясь завершения переходного периода.
Приказ Росаккредитации № 216 и план перехода