Приказом Росаккредитации от 10.11.2026 № 216 утвержден план перехода участников национальной системы аккредитации на новую редакцию международного стандарта ISO/IEC 17020:2026 «Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим инспекцию».



Переходный период установлен до 27 марта 2029 года.

Что необходимо учесть органам инспекции:

До 1 сентября 2027 года утвердить и реализовать план перехода на новый стандарт.

Провести анализ действующей системы менеджмента и привести её в соответствие с новыми требованиями.

Организовать обучение и оценку компетентности персонала.

Провести внутренний аудит и необходимые корректирующие мероприятия.

Пройти оценку соответствия в рамках подтверждения компетентности либо представить декларацию, чек-лист и подтверждающие документы до 1 марта 2029 года.

Важно: после внесения изменений в критерии аккредитации по приказу Минэкономразвития № 707 оценка будет проводиться с учётом ISO/IEC 17020:2026, в том числе по ранее поданным заявлениям, если выездная оценка ещё не состоялась. Таким образом, органам инспекции необходимо заблаговременно подготовиться к переходу, не дожидаясь завершения переходного периода.



Приказ Росаккредитации № 216 и план перехода