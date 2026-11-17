В ОАО «ВНИИКП» 13 ноября 2026 года состоялось техническое совещание по вопросам качества материалов, применяемых при производстве кабельных резин. Мероприятие прошло в формате видеоконференции с участием представителей кабельных предприятий и профильных организаций.

К обсуждению присоединились специалисты АО «ЭКЗ», ООО «Камский Кабель», АО «Сибкабель», ООО «Рыбинсккабель», ЦИКП «Волга-Тест» и АО «СКБ „Истра“».

Заведующий лабораторией резин и технологии их производства ОАО «ВНИИКП» К.А. Звезденков представил анализ рынка ингредиентов для кабельных резин. Отдельное внимание было уделено концепции формирования «Белого списка» — перечня материалов, рекомендованных для применения в ответственных кабельных изделиях.

Генеральный директор АО «СКБ „Истра“» А.Л. Принада рассказал об опыте взаимодействия с китайскими поставщиками, включая вопросы логистики и качества импортируемых компонентов.

Участники также рассмотрели переход кабельной отрасли на новый стандарт ГОСТ Р 72467 «Резины и резиновые смеси для кабельной промышленности», а также процедуру отмены устаревших технических условий ТУ 16.К71-098-90.

По итогам совещания ВНИИКП подготовит протокол принятых решений. Предполагается, что сформированные предложения будут использованы при разработке отраслевых рекомендаций.