В центре Перми приступили к строительству третьей очереди многофункционального комплекса «Эспланада». Новый этап предусматривает создание конгресс-центра, круглогодичной аквазоны и детского тематического парка, сообщает Правительство Пермского края.

Объекты разместят на территории площадью 89 тыс. кв. м в границах улиц Монастырской, Попова, Петропавловской и Осинской. В составе аквазоны появятся бассейны, водные аттракционы и пространства для отдыха. Проект также включает торговую инфраструктуру. Проектная документация прошла экспертизу, застройщик получил разрешение на строительство.

Общий объём инвестиций в развитие МФК с учётом ранее реализованных очередей оценивается примерно в 19 млрд рублей. Для финансирования круглогодичной развлекательной части проекта банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию на сумму более 10 млрд рублей.

Завершить третью очередь планируется до конца 2028 года. После ввода всех объектов совокупная площадь комплекса достигнет около 190 тыс. кв. м. Первая очередь — торгово-развлекательный центр iMall «Эспланада» — начала работу в 2022 году, а в 2025 году в рамках второго этапа был открыт пятизвёздочный отель Radisson.