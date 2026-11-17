Специалисты филиала «Россети Центр» - «Воронежэнерго» за девять месяцев текущего года исполнили более 3 900 договоров технологического присоединения к электросетям общей мощностью свыше 113 МВт. Лидерами по заявкам стали Новоусманский, Хохольский, Рамонский, Семилукский районы Воронежской области и воронежская городская агломерация.



Так, для обеспечения электроэнергией индивидуального жилого строительства потребителям было выдано порядка 35,2 МВт мощности, для подключения к сети многоквартирных жилых домов — более 4,9 МВт. Для обеспечения электроэнергией новых и реконструированных образовательных учреждений, объектов здравоохранения и других социальных учреждений региона с начала года выделено свыше 2,3 МВт.



Предприятия аграрного комплекса региона получили в текущем году 11,4 МВт, промышленные площадки Воронежской области — более 40,5 МВт электрической мощности. Среди крупнейших проектов, реализованных специалистами «Воронежэнерго» с начала 2026 года — обеспечение электроэнергией завода по производству алюминиевой упаковки для пищевой промышленности, где установленная присоединенная мощность предприятия составила 7 МВт.