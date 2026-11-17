Правительство России направит Чеченской Республике 1,32 млрд рублей на софинансирование развития инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) «Грозный» и строительства дорог в Курчалоевском районе. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Средства выделят из резервного фонда Правительства в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Около 690 млн рублей направят на второй этап развития инженерной инфраструктуры ОЭЗ «Грозный», ещё 632,4 млн рублей — на строительство дорог для жилой застройки в населённых пунктах Курчалоевского района. Соглашение о предоставлении субсидии с республикой заключит Минэкономразвития России.

До конца 2026 года техническую готовность сетей газоснабжения и связи в ОЭЗ «Грозный» планируется довести до 100%, наружных сетей водоснабжения и канализации — до 65%.

«ОЭЗ „Грозный“ помогает развивать промышленный потенциал Чеченской Республики. Резиденты зоны уже вложили в свои проекты 3,8 млрд рублей и создали 191 рабочее место. В рамках госпрограммы развития Северного Кавказа Минэкономразвития софинансирует строительство инженерных сетей, чтобы действующие предприятия могли расширять производство, а республика — привлекать новые промышленные проекты», — отметил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

В ОЭЗ «Грозный» заключено 9 соглашений, которые предусматривают 6,9 млрд рублей инвестиций и создание 490 рабочих мест. В 2025 году заработали первые очереди двух предприятий. Компания «Трубный поток переработка» вложила почти 596 млн рублей в комплекс по переработке труб, ранее использовавшихся на магистральных трубопроводах, и создала 32 рабочих места. Компания «Онда» вложила свыше 93 млн рублей в проект по выпуску полимерных труб и другой продукции и создала 26 рабочих мест.

В Курчалоевском районе федеральные средства направят на строительство дорог, которые обеспечат подъезд к жилой застройке. До конца 2026 года техническую готовность объекта планируется довести до 100%.