В рамках реализации ремонтной программы с начала 2026 года специалисты филиала «Россети Юг» — «Астраханьэнерго» отремонтировали в Камызякском районе Астраханской области 13 подстанций 35–110 кВ и 13 километров линий электропередачи 0,4–10 кВ. Это позволило повысить надёжность электроснабжения 47 тысяч жителей.

На подстанциях энергетики привели в нормативное состояние 16 блоков силовых трансформаторов и 46 единиц вспомогательного оборудования. В распределительной сети специалисты отремонтировали 15 трансформаторных подстанций, реконструировали более 100 опор, заменили 139 изоляторов. Кроме того, энергетики произвели обрезку крон почти 400 деревьев, чтобы минимизировать риски нарушения электроснабжения из‑за падения веток на провода. Все технические работы проведены с применением современных материалов российского производства.