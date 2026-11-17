Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров провел в Тверской области совещание, на котором рассматривались результаты работы компании по управлению Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) за 9 месяцев 2026 года и приоритетные задачи. Участвовали руководители филиалов – МЭС и дочерних обществ, задействованных в обеспечении функционирования магистрального сетевого комплекса.

По оперативным данным за январь-октябрь 2026 года, наименьший уровень удельной аварийности зафиксирован в МЭС Северо-Запада, где лидерами стали Ленинградское и Новгородское предприятия. Также в числе лучших было отмечено Приморское предприятие МЭС Востока. Андрей Муров подчеркнул, что главной задачей всех филиалов является обеспечение высокой надежности, в том числе при прохождении зимнего максимума нагрузок. В рамках совещания руководителям МЭС были вручены паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2026/2027 годов.

Особое внимание на совещании было уделено исполнению инвестиционной программы и деятельности по технологическому присоединению. За 9 месяцев компания завершила несколько масштабных проектов, включая строительство новой сетевой инфраструктуры на Дальнем Востоке для развития южных районов Приморского края и выдачи мощности новой генерации.

Кроме того, на совещании рассматривались меры по защите персонала и энергообъектов, вопросы охраны труда и кадровой политики.