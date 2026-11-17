В Москве начал работу Международный форум «Электрические сети», который организован при поддержке Минэнерго России и с участием Группы «Россети». Обсуждаются промышленные решения для устойчивой энергетики, реализация высокотехнологичных проектов, цифровое развитие отрасли.

Главным событием форума стала пленарная сессия «Энергия нового передела», на которой выступил заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак. Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов рассказал о решении задач, связанных с развитием и повышением надежности инфраструктуры, снижением износа сетей.

Отдельное внимание было уделено работе, нацеленной на укрепление технологического суверенитета. Евгений Ляпунов подчеркнул, что все объекты Группы «Россети» строятся и модернизируются с максимально возможным использованием отечественного оборудования, в том числе в сегменте ультравысокого класса напряжения.

«В целях технологического развития и импортоопережения наша компания реализует Программу инновационного развития, проводит НИОКР. Сейчас мы делаем основные акценты на разработке оборудования для передачи электроэнергии постоянным током, применении роботизированных платформ и искусственного интеллекта, интеллектуальной диагностике и кибербезопасности», – заявил Евгений Ляпунов.

Еще одним примером передовой технологии для энергетики являются системы накопления (СНЭ), которые становятся активными игроками рынка. «Россети» уже имеют успешный опыт реализации такого проекта. В рамках форума состоялась панельная дискуссия о перспективах использования СНЭ в России, модератором которой стал Евгений Ляпунов. В обсуждении участвовала заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» Елена Андреева.

Кроме того, на МФЭС пройдет Первая Всероссийская научно практическая конференция, посвященная испытаниям оборудования, материалов и систем. «Россети» уделяют большое внимание этому направлению, развивая собственную испытательную базу в Москве и Санкт-Петербурге. Представители компании примут участие и в других мероприятиях, включая организованное Минэнерго России открытое совещание с регионами по вопросам консолидации сетей, научно практическую конференцию «Автоматизация и ИТ в энергетике» по линии РНК СИГРЭ.

Также в программе форума – панельная дискуссия «ИИ полигоны для энергетики. Стратегия развития», в которой планируется участие заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константина Кравченко.