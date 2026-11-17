«Русал» планирует инвестировать почти 30 млрд рублей в строительство фольгопрокатного завода «САЯНАЛ-2» в Хакасии. Предприятие станет якорным резидентом особой экономической зоны «Хакасская технологическая долина», рассказал директор блока «Фольга» компании Алексей Агафонов в интервью «Известиям».

«В „САЯНАЛ-2“ мы планируем вложить почти 30 млрд рублей», — сообщил Алексей Агафонов.

После выхода на проектную мощность предприятие будет ежегодно выпускать 46,2 тыс. тонн алюминиевой фольги и холоднокатаной ленты. На заводе планируется создать более 500 рабочих мест.

Почти половину алюминия предприятие будет получать в жидком виде с расположенного рядом Саяногорского алюминиевого завода. Это позволит исключить из технологического процесса повторное плавление металла. Производственный комплекс будет включать около 150 единиц основного и вспомогательного оборудования.

На заводе установят две специализированные линии обработки фольги для литий-ионных аккумуляторов. Продукция предприятия также будет востребована в пищевой промышленности, строительстве, энергетике и производстве автомобильных компонентов.