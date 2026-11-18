Генеральный директор филиала Системного оператора Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири (ОДУ Сибири) Алексей Хлебов выступил с докладами на пленарном заседании Межрегионального энергетического форума – 2026 «Эффективная энергетика» и на заседании Координационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) по энергетике, прошедшем в рамках форума. Мероприятия состоялись в Красноярске 18 ноября.

Алексей Хлебов представил комплексный анализ динамики электропотребления в объединенной энергосистеме Сибири и обозначил системные вызовы, определяющие приоритеты развития энергосистемы на период до 2042 года.

За пять лет, с 2021 по 2025 год, потребление электроэнергии в ОЭС Сибири выросло на 7,5 % при среднегодовом темпе роста 1,8 %. Рост зафиксирован во всех регионах операционной зоны ОДУ Сибири, за исключением Кемеровской и Томской областей. В процентном выражении наиболее заметно потребление увеличилось в Республике Алтай и Республике Тыва. Однако в абсолютных объемах основная нагрузка пришлась на Иркутскую область и Красноярский край: на эти два региона пришлось порядка 78 % всего прироста электропотребления.

«Энергосистема Сибири растет, причем на некоторых территориях нагрузка увеличивается опережающими темпами, – это Республика Тыва, юг Алтайской энергосистемы, Северо-Байкальское энергетическое кольцо, юго-восточная часть ОЭС Сибири. Именно эти зоны требуют пристального внимания с точки зрения обеспечения надежности электроснабжения потребителей сегодня и через пятилетку», – отметил Алексей Хлебов.

Говоря о развитии генерации в ОЭС Сибири, он отметил, что за 30 лет с 1997 по 2026 год введено в работу 8 ГВт новых мощностей, из эксплуатации выведено порядка 3 ГВт оборудования, отработавшего свой ресурс. Согласно проекту Схеме и программе развития электроэнергетических систем России, в ближайшие шесть лет предстоит строительство 2,4 ГВт генерации в юго-восточной части ОЭС Сибири (по этим объемам генерации уже проведены конкурентные отборы мощности новых генерирующих объектов), а также ввод порядка 0,6 ГВт солнечных электростанций в Забайкальском крае.

Генеральный директор ОДУ Сибири также остановился на параметрах Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Документ предусматривает ввод 16,8 ГВт нового генерирующего оборудования, в том числе: АЭС – 5,64 ГВт, ГЭС – 2,2 ГВт, ТЭС – 3,52 ГВт, СЭС – 5,44 ГВт.