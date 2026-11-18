Более 350 жителей СНТ «Полет» в Байбаках получили стабильное электроснабжение
Специалисты «Мособлэнерго» в середине ноября завершили комплекс работ по модернизации электросетевых объектов в СНТ «Полет», расположенном в деревне Байбаки городского округа Щелково. В результате проведенных мероприятий 119 частных домовладений получили стабильное электроснабжение.
В рамках инвестиционной программы компании энергетики установили 26 железобетонных опор, вместо голого провода проложили современный самонесущий изолированный провод (СИП) общей протяженностью 1,7 км. Кроме того, на границе балансовой и эксплуатационной ответственности специалисты смонтировали интеллектуальные приборы учета электроэнергии.
Для жителей это означает стабильное электроснабжение независимо от погодных условий. Изолированный провод устойчив к соприкосновению с ветвями деревьев и налипанию снега, а новые опоры увеличивают срок службы линии и снижают вероятность повреждений сети. Также благодаря современным приборам учета обеспечено точное измерение объема потребляемой электроэнергии.
«Модернизация в СНТ "Полет" — это пример того, как инвестиционная программа доходит до конкретных садовых товариществ. Замена голого провода на самонесущий изолированный, установка двадцати шести железобетонных опор и монтаж интеллектуальных приборов учета дают жителям более предсказуемое электроснабжение: линия меньше реагирует на ветки и снег, а опоры служат дольше. Для ста девятнадцати домовладений это означает меньше сбоев и точный расчет за потребленную энергию. Энергетики выполнили весь комплекс работ, и такие проекты показывают, что обновление сетей в частном секторе — не второстепенная задача, а часть системной работы по повышению качества электроснабжения в Подмосковье», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.