Специалисты «Мособлэнерго» в середине ноября завершили комплекс работ по модернизации электросетевых объектов в СНТ «Полет», расположенном в деревне Байбаки городского округа Щелково. В результате проведенных мероприятий 119 частных домовладений получили стабильное электроснабжение.

В рамках инвестиционной программы компании энергетики установили 26 железобетонных опор, вместо голого провода проложили современный самонесущий изолированный провод (СИП) общей протяженностью 1,7 км. Кроме того, на границе балансовой и эксплуатационной ответственности специалисты смонтировали интеллектуальные приборы учета электроэнергии.

Для жителей это означает стабильное электроснабжение независимо от погодных условий. Изолированный провод устойчив к соприкосновению с ветвями деревьев и налипанию снега, а новые опоры увеличивают срок службы линии и снижают вероятность повреждений сети. Также благодаря современным приборам учета обеспечено точное измерение объема потребляемой электроэнергии.