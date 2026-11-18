Борис Эбзеев проверил подготовку электросетевого комплекса Белгородской и Курской областей к зиме
Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев совершил рабочую поездку в Белгородскую и Курскую области. В ходе визита он проверил выполнение производственных программ и готовность электросетевого комплекса к работе в отопительный период.
На совещаниях в «Курскэнерго» и «Белгородэнерго» рассматривались вопросы ремонта и модернизации оборудования, готовности резервных источников снабжения электроэнергией, автотранспорта и спецтехники. Борис Эбзеев обсудил с руководителями структурных подразделений первоочередные задачи и обозначил конкретные шаги, позволяющие обеспечить работу сетевого оборудования с необходимым запасом прочности.
Особое внимание было уделено мероприятиям по совершенствованию защиты энергообъектов и обеспечению безопасности сотрудников.
«Энергетики в Курской и Белгородской областях работают в сложных условиях, и подготовка электросетевого комплекса к зиме ведется с учетом реального состояния оборудования. Принципиально важно обеспечить дополнительную защиту наиболее уязвимых объектов и создать безопасные условия для сотрудников. В ходе совещаний обсудили конкретные шаги, чтобы предстоящей зимой потребители были обеспечены стабильным электроснабжением. Благодарю коллективы за ответственность и выдержку», — отметил Борис Эбзеев.