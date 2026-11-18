Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев совершил рабочую поездку в Белгородскую и Курскую области. В ходе визита он проверил выполнение производственных программ и готовность электросетевого комплекса к работе в отопительный период.

На совещаниях в «Курскэнерго» и «Белгородэнерго» рассматривались вопросы ремонта и модернизации оборудования, готовности резервных источников снабжения электроэнергией, автотранспорта и спецтехники. Борис Эбзеев обсудил с руководителями структурных подразделений первоочередные задачи и обозначил конкретные шаги, позволяющие обеспечить работу сетевого оборудования с необходимым запасом прочности.

Особое внимание было уделено мероприятиям по совершенствованию защиты энергообъектов и обеспечению безопасности сотрудников.