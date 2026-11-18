Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий на международном форуме «Электрические сети-2026» принял участие в обсуждении перспектив развития электросетевого комплекса энергосистемы страны.

В пленарной сессии «Энергия нового передела. Промышленные решения для устойчивой электроэнергетики» приняли участие представители руководства Минэнерго РФ, руководители крупнейших энергокомпаний, профильных отраслевых объединений, предприятий ИТ-сектора.

Развитие сетей класса напряжения 110 кВ и выше выступает одним из базовых условий для обеспечения работы энергосистемы с заданными параметрами надежности, подчеркнул глава Системного оператора. В проекте Схемы и программы развития электроэнергетических систем России учтено более одной тысячи проектов, направленных на развитие электрических сетей напряжением 110 кВ и выше.

Базой для расчета необходимых параметров энергосистемы выступает уточненный прогноз электропотребления. Так, ожидаемый прирост максимума нагрузки в энергосистеме страны в ближайшие шесть лет составляет 18 ГВт. Этот объем в том числе опирается на портфель из порядка 12 тысяч договоров технологического присоединения потребителей с присоединяемой мощностью от 150 кВт каждый.

Поскольку инвестиционные планы предприятий зависят в том числе и от макроэкономических факторов, Системный оператор применяет дополнительные механизмы верификации спроса.

«Мы уже в этом году применили сглаживание прогноза спроса, оценив фактическую реализацию крупных и средних инвестиционных проектов, имеющих договоры о технологическом присоединении. В результате смещения на более поздние сроки реализации части из них, а также уточнения планов существующих потребителей прогноз спроса на горизонте 2031 года сократился в общей сложности на 58 млрд кВт·ч», – отметил Федор Опадчий.

О форуме

Участники ежегодного форума «Электрические сети» – представители сетевых компаний, производителей оборудования, проектировщиков, органов исполнительной власти, отраслевые научные эксперты – обсудили основные тренды и актуальные задачи развития сетевого комплекса в условиях глобальной трансформации. В центре внимания – формирование отраслевого заказа, механизмы привлечения инвестиций в НИОКР, переход от научных разработок к серийному внедрению, меры по обеспечению информационной безопасности. Также на традиционной выставке оборудования представлены разработки для электросетевого комплекса из России и стран-партнеров.