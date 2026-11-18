На экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке успешно завершились динамические функциональные испытания электропоезда «Сапсан» ЭВС1-08. Проверка подтвердила возможность переоборудования составов этой серии для работы от контактной сети переменного тока, сообщили в ОАО «РЖД».

Электропоезд ЭВС1-08 изначально был рассчитан только на эксплуатацию на постоянном токе. Для проведения испытаний специалисты «ВСМ-Сервис» оборудовали одну из двух тяговых секций трансформатором, главным выключателем, токоприёмником переменного тока, крышевым высоковольтным оборудованием и определителями рода тока. Также были дооснащены тяговые преобразователи, проложены силовые кабели, заменены тележки вагона с тяговым трансформатором и смонтирован ряд дополнительных узлов.

В ходе испытаний специалисты проверили силу тяги и тормозные усилия при электродинамическом и реостатном торможении, переход от электрического торможения к пневматическому, работу главного выключателя и рекуперативного торможения. Кроме того, контролировалась температура охлаждающих и рабочих жидкостей тягового трансформатора и тяговых преобразователей.

В РЖД отмечают, что подтверждённая возможность модернизации позволит рассматривать эксплуатацию переоборудованных «Сапсанов» на новых направлениях после запуска высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.