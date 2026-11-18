ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Минтранса России в рамках XX Международного форума-выставки «Транспорт России» заключили соглашение о внедрении технологий квантовых коммуникаций на объектах транспортной отрасли.

Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский и генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Илья Перевалов.

Стороны договорились разрабатывать и внедрять эффективные и конкурентоспособные решения по внедрению квантовых коммуникаций в защищенной сети ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», которые используются критической информационной инфраструктурой ПАО «Аэрофлот» и другими компаниями транспортной отрасли. В том числе речь идет о решениях, обеспечивающих защиту каналов связи с применением коммерческих услуг магистральной квантовой сети ОАО «РЖД». Также планируется сотрудничество в части разработки отраслевых рекомендаций, обмена опытом использования технологии и проведения информационно-аналитической работы. Развитие технологий квантовых коммуникаций в транспортной отрасли будет способствовать повышению безопасности и эффективности критической информационной инфраструктуры.

«Цифровизация рабочих процессов и автоматизация управления систем в транспортной отрасли требуют особого внимания к защите информационных систем, в том числе от перспективных угроз. РЖД являются одним из самых крупных потребителей информационного трафика, и внедрение технологии квантовых коммуникаций мы начали с себя: уже сейчас квантово-защищенные сети используются на собственной инфраструктуре для защиты информационных систем компании, а также каналов управления беспилотными локомотивами. Теперь мы готовы делиться имеющейся экспертизой с коллегами и предоставлять услуги внешним потребителям. Благодаря совместной работе в рамках соглашения мы сможем разработать отраслевые рекомендации и требования, что позволит масштабировать технологию на другие компании транспортной отрасли. Уже сейчас на рынке представлен ряд решений по обеспечению защиты каналов передачи информации с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации. Со своей стороны, РЖД готовы предоставлять клиентам полную сервисную поддержку, а также создавать квантово-защищенные сети на собственном оборудовании клиентов», – рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

«Аэрофлот стремится быть лидером не только в авиаперевозках, но и в применении инновационных решений в сфере высоких технологий. Сотрудничество с РЖД и «ЗащитаИнфоТранс» позволит нам в числе первых внедрить передовые подходы к информационной безопасности, гарантирующие высочайший уровень защиты данных. Квантовые коммуникации – технология, которая кардинально меняет представление о киберзащите. Мы гордимся участием в стратегическом проекте, который надежно защитит собственную инфраструктуру авиакомпании, а кроме этого создаст отраслевые стандарты защиты данных нового поколения. Это не просто модернизация цифровых процессов, это инвестиция в устойчивое и безопасное развитие всего транспортного комплекса России на десятилетия вперед», – отметил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский.

«Развитие технологических сетей связи, включая технологии квантовых коммуникаций для нужд транспортной отрасли, – одно из важнейших направлений деятельности нашего предприятия. Мы занимаемся проектированием, строительством и эксплуатацией технологических сетей проводной и подвижной связи, в которых большое внимание уделяется защите пользовательского трафика, в том числе шифрованием по ГОСТ. Закрытая сеть передачи данных для нужд гражданской авиации – один из крупнейших наших объектов. К сети подключены ключевые объекты информационной инфраструктуры: центры обработки данных систем оформления воздушных перевозок, центры обработки данных перевозчиков – «Аэрофлот» и других, многие аэропорты страны и наша «Авиационная сервисная платформа» с прикладными сервисами. Использование в столь ответственном проекте квантовой защищенной сети передачи данных РЖД – прямое доказательство того, что транспортная отрасль готова к внедрению безопасных квантовых коммуникаций для самых критичных приложений», – добавил генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Илья Перевалов.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») является одной из самых крупных в мире железнодорожных компаний с колоссальными объtмами пассажирской и грузовой работы. В 2019 году ОАО «РЖД» назначено ответственным за реализацию высокотехнологичного направления «Квантовые коммуникации». В рамках дорожной карты, утвержденной Правительством РФ, компания обеспечивает развитие оптоволоконных, атмосферных и спутниковых систем квантовых коммуникаций, создание коммерческих систем квантовой связи, отечественного оборудования и устройств, ведет строительство магистральных квантовых сетей, нормативное регулирование и стандартизацию новой отрасли, создает условия для развития экосистемы и формирования кадрового потенциала.

Подведомственное Минтрансу России ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» – центр компетенций в области цифровизации транспорта и системный интегратор общеотраслевых ИТ-проектов. Предприятие специализируется на разработке сложных информационных систем, транспортной и информационной безопасности, оказывает полный спектр услуг по мониторингу и киберзащите, а также консультирует участников рынка по категорированию объектов КИИ и импортонезависимости программного обеспечения. Предоставление сервисов на базе эксплуатируемых защищенных технологических сетей связи, защита информации, предотвращение и ликвидация последствий компьютерных инцидентов – одни из базовых направлений деятельности предприятия на протяжении всей 30-летней истории деятельности.