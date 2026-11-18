В GAVARY GROUP состоялся V юбилейный спортивный Кубок имени основателя холдинга Оганеса Камаряна. Ежегодный турнир проводится для развития корпоративной культуры, укрепления командного взаимодействия и поддержки спортивных традиций компании.

В программу соревнований вошли товарищеские матчи по футболу и волейболу. В них приняли участие сотрудники предприятий холдинга, сформировавшие команды из представителей различных подразделений. Участники продемонстрировали спортивную подготовку, слаженную работу и стремление к общему результату.

За ходом состязаний наблюдали коллеги и члены семей участников. В GAVARY GROUP отметили, что проведение спортивного кубка способствует неформальному общению сотрудников и укреплению связей между подразделениями. Компания намерена продолжать корпоративную традицию и проводить турнир в последующие годы.