ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» объявило открытый конкурс на подготовку проектной и рабочей документации, инженерные изыскания и строительство берегоукрепления в районе набережной Гребного канала. Начальная цена контракта составляет 3,016 млрд рублей. Победитель выполнит все работы, сообщает портал RosTender.info.

Контракт также включает обеспечение ввода построенного объекта в эксплуатацию. Работы охватят участок между домом №533 в слободе Подновье и домом №321 в слободе Печеры. В задании на проектирование указана общая длина берегоукрепления – 1,634 км. Заказчик принимает заявки до 3 декабря 2026 года, контракт рассчитан до 1 августа 2029 года.

Проект предусматривает постоянное гидротехническое сооружение III класса. Закупку финансирует областной бюджет Нижегородской области.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.