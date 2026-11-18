Капитальный ремонт участка дороги Тайшет – Чуна – Братск в Тайшетском районе Иркутской области оценили в 1,29 млрд рублей. ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» ищет подрядчика через электронный аукцион, сообщает портал RosTender.info.

Работы охватят участок от 46-го до 58-го километра, его протяженность составит 11,9 км. Проект предусматривает восстановление дорожного полотна, водоотвода и дорожной обстановки, а также ремонт моста через реку Ерчем на км 50+900.

На время ремонта моста транзитный транспорт направят по временной объездной дороге. Работы начнут после заключения контракта и завершат до 30 сентября 2028 года. Заявки на участие принимают до 2 декабря 2026 года.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.