В Рязанской области подрядчик достроит железнодорожные пути необщего пользования и технологические проезды для индустриального парка «Рязанский». АО «Корпорация развития Рязанской области» объявило открытый конкурс на выполнение работ с начальной ценой 332,4 млн рублей, сообщает портал RosTender.info.

Работы пройдут в Рязанском районе, в районе совхоза «Рязанский». Исполнитель завершит строительство путей № 1к, 2к и 5к, обустроит два технологических проезда и съезд с переездом и разворотной площадкой. В проект также входит защита кабелей 10 кВ и устранение недостатков работ предыдущего подрядчика.

Заявки принимают до 4 декабря 2026 года. Подрядчик приступит к работам с даты заключения контракта. Строительно-монтажные работы нужно сдать до 30 июля 2027 года, а срок исполнения контракта установлен до 21 сентября 2027 года. Закупка предназначена для завершения работ, оставшихся невыполненными после расторжения прежнего контракта на этом объекте. Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.