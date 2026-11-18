АО «ГТЛК» заключило с Зеленодольским заводом имени А.М. Горького договор на строительство и поставку двух скоростных пассажирских судов проекта А-145. Церемония подписания состоялась в Москве в рамках «Транспортной недели — 2026», сообщает ГТЛК.

Суда построит Зеленодольский завод, входящий в состав Судостроительной корпорации «Ак Барс». Передача заказчику запланирована на 2028 год. Новые теплоходы предназначены для эксплуатации на пассажирских маршрутах Ямала.

Скоростные пассажирские суда глиссирующего типа проекта А-145 рассчитаны на перевозку до 150 человек на маршрутах протяжённостью около 1 тыс. км. Благодаря водомётным движителям они смогут развивать эксплуатационную скорость до 68 км/ч. Длина каждого судна составит 36,8 м, ширина — 6,9 м. Автономность плавания по запасу топлива достигнет 72 часов.

В ГТЛК отмечают значительный потенциал развития лизинга пассажирского водного транспорта. Особое значение обновление речного флота имеет для северных регионов, где водные маршруты обеспечивают транспортную доступность удалённых населённых пунктов.