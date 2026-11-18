Государственная компания «Автодор» расширяет применение внебюджетного и регионального финансирования при реализации инфраструктурных проектов. По данным компании, её действующий портфель включает 20 инвестиционных соглашений, а за 16 лет в развитие автодорожной инфраструктуры было привлечено около 1 трлн рублей возвратных средств. Новые проекты и механизмы финансирования представлены 18 ноября на «Транспортной неделе — 2026».

Наиболее крупные финансовые договорённости касаются двух смежных участков трассы М-4 «Дон» общей протяжённостью 91 км. Для реконструкции участка с 974-го по 1024-й км Сбербанк открыл кредитную линию на 21,86 млрд рублей, ещё 1,136 млрд рублей готово вложить АО «ГК Нацпроектстрой». Лимит банковского финансирования реконструкции участка с 933-го по 974-й км составит 17,9 млрд рублей, включая 1,8 млрд рублей со стороны ВЭБ.РФ. Совокупный объём заявленного финансирования двух проектов приближается к 41 млрд рублей.

Ещё одним направлением станет строительство Южного обхода Тюмени. Соглашение о региональном финансировании проекта подписали Минтранс России и правительство Тюменской области. Новая дорога соединит трассу Тюмень — Боровский — Богандинский с федеральной магистралью Р-351 Екатеринбург — Тюмень и войдёт в состав М-12 «Восток» и транспортного коридора «Россия». Проект может реализовываться с привлечением региональных и внебюджетных средств, однако объём вложений пока не назван.

Инвестиционная повестка также предусматривает дальнейшее обустройство М-12 «Восток». В Пермском крае на 1410-м км магистрали планируется создать две многофункциональные зоны дорожного сервиса с автозаправочными станциями. В Башкортостане продолжается развитие сервисной инфраструктуры на участках М-12 общей протяжённостью более 200 км.

Кроме того, «Автодор» обсуждает с Омской и Оренбургской областями перспективные дорожные проекты и развитие придорожной инфраструктуры. Их технические параметры, сроки реализации и предполагаемый объём инвестиций в опубликованных сообщениях не уточняются.