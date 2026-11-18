17 ноября 2026 года в 15 часов 15 минут по местному времени Бангладеш была осуществлена синхронизация энергоблока №1 АЭС «Руппур» (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик проекта – Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») c национальной энергосистемой Бангладеш - в национальную сеть поступили первые мегаватты энергии с АЭС «Руппур». Реакторная установка достигла 40 % мощности от номинальной. При этом мощность генератора составила 370 МВт.

«Энергопуск 1-го блока АЭС “Руппур” - знаковое событие для наших стран. Бангладеш получает надежный, стабильный и экологически чистый источник энергии, который заметно снизит зависимость национальной энергетики от импорта углеводородов. Атомная генерация открывает Бангладеш доступ к передовым технологиям, способствует развитию инженерной школы и научных исследований. Для России, “Росатома” энергопуск 1-го блока АЭС в Бангладеш – это еще один осуществленный проект, который доказывает безусловное лидерство нашей страны на мировом рынке ядерных технологий», - сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В середине октября энергоблок № 1 был выведен на минимально контролируемый уровень мощности. Это означает, что в активной зоне реактора осуществляется самоподдерживающаяся управляемая цепная ядерная реакция.

Этап энергопуска включает комплекс мероприятий по постепенному подъему мощности реактора несколькими ступенями от 0 % до уровня мощности, обеспечивающего пуск турбины и синхронизацию энергоблока с энергосистемой (40 % от номинальной), обеспечивающего готовность блока к опытно-промышленной эксплуатации. При достижении мощности реактора до величины примерно 40 % от номинальной становится возможным впервые включить турбогенератор блока в сеть (так как только с такой мощности парогенераторы энергоблока вырабатывают достаточно пара для запуска турбины и обеспечения нормального режима ее работы). Далее следует длительный этап постепенного набора мощности до номинальной в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации нового энергоблока, после чего стартует его коммерческая эксплуатация.

Реализация проекта АЭС «Руппур» способствует укреплению энергетической безопасности Бангладеш, развитию национальной энергетической инфраструктуры и обеспечению страны надежным источником экологически чистой электроэнергии. Успешный выход первого энергоблока на минимально контролируемый уровень мощности стал результатом слаженной работы российских и бангладешских специалистов, участвующих в реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов страны.

АЭС «Руппур», включающая два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2400 МВт, строится по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш – города Дакки. Сооружение станции осуществляется в рамках генерального контракта, подписанного 25 декабря 2015 года. Для первой атомной электростанции Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200 – флагманской технологией «Росатома», подтвердившей свою эффективность и надежность в ходе эксплуатации референтных энергоблоков. Проект относится к поколению III+ и полностью соответствует современным международным требованиям безопасности. В настоящее время в эксплуатации находятся шесть энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200: четыре – в России и два – в Республике Беларусь. Строительство атомных электростанций по российской технологии также активно ведется в Египте, Венгрии, Турции и Китае. В Республике Казахстан продолжаются инженерные изыскания в рамках подготовки к сооружению двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: управляющую компанию АО «Атомстройэкспорт», Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (включает Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский институты и филиалы), дочерние строительные организации. Дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Около 80 % выручки составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион проектирует и сооружает АЭС большой, средней и малой мощности в России и других странах; оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M); развивает цифровые продукты собственной разработки для управления сооружением сложных инженерных объектов. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru