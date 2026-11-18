17 ноября в Москве, в рамках Международного форума «Электрические сети – 2026» (МФЭС), состоялась конференция «Испытания электротехнического оборудования, материалов и систем для нужд ЕЭС России».



Организаторами выступили ПАО «Россети», АО «Россети Научно-технический центр», Госкорпорация «Росатом» и ВЭИ при поддержке Минэнерго и Минпромторга России. Мероприятие объединило представителей испытательных лабораторий, производителей электротехнической продукции, сетевых компаний, Росаккредитации и научного сообщества.

Ключевые темы обсуждения:

Развитие отечественной испытательной инфраструктуры и формирование единой базы испытательных мощностей России.

Гармонизация требований ГОСТ и стандартов организаций (СТО), в том числе применительно к кабелям 110–500 кВ и арматуре СИП.

Оптимизация объёмов испытаний, цифровизация лабораторных процессов и повышение достоверности результатов.

Подготовка квалифицированных специалистов для испытательных лабораторий.

Особое внимание уделили взаимодействию испытательных лабораторий с Федеральной службой по аккредитации (ФСА). В рамках тематической дискуссии «Взаимодействие ИЛ с ФСА» участники обсудили вопросы доверия к результатам испытаний, контроля деятельности аккредитованных лиц и практические аспекты взаимодействия с национальным органом по аккредитации.



Вишнева Мария Михаловна - руководитель Рабочей группы по кабельно-проводниковой продукции при Общественном совете Росаккредитации поделилась с коллегами опытом взаимодействия с ФСА через площадку Рабочей группы.



Такая форма отраслевого диалога позволяет объединять позиции производителей, испытательных лабораторий и органов по сертификации, выносить системные вопросы на обсуждение с регулятором и совместно искать решения актуальных проблем в сфере оценки соответствия.