На первом энергоблоке АЭС «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом») начался предпоследний подэтап пусконаладочных работ – холодно-горячая обкатка (ХГО) реакторной установки. В рамках этих операций всё оборудование первого и второго контуров будет опробовано в эксплуатационных режимах перед загрузкой ядерного топлива и последующим физическим пуском энергоблока.

Программа обкатки предусматривает поэтапный разогрев реакторной установки с повышением температуры и давления теплоносителя первого контура (обессоленной воды) до номинальных параметров – 285 oC и 16,5 МПа. Аналогичное давление испытывают тела, погруженные в воду, на глубине 1650 метров, такой уровень давления позволяет сохранять воду в жидком состоянии.

В ходе испытаний будут протестированы прочность оборудования и всех трубопроводов, вибрационные характеристики, электрическое хозяйство, системы безопасности, системы управления и защиты реактора. Единственное отличие от обычного режима эксплуатации состоит в том, что на этапе ХГО в активной зоне реактора расположены имитаторы топливных сборок, а не настоящее ядерное топливо.

По завершении ХГО предусмотрена ревизия основного и вспомогательного оборудования, которая окончательно подтвердит его соответствие проектным требованиям и техническую готовность энергоблока к физическому пуску реакторной установки. На этом этапе в реактор будут впервые загружены тепловыделяющие сборки с урановым топливом. По итогам ревизии турецким регулирующим ведомством будет выдано разрешение на начало пусковых операций.

«Принципы ядерной безопасности требуют подтверждения работоспособности каждой системы, каждой единицы оборудования. До загрузки топлива мы последовательно проверяем их в разных режимах, в том числе при имитации отклонений от нормальной эксплуатации. Нам необходимо убедиться в том, что оборудование работает надёжно, а системы безопасности выполняют свои функции в полном объёме. Готовность энергоблока к физическому пуску будет обеспечена по результатам всех контрольных операций, предусмотренных на этом этапе пусконаладочных работ», – отметил генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый на основе организационно-экономической модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Россия развивает сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.