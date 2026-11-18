Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» завершили капитальный ремонт силового трансформатора на энергообъекте, который обеспечивает электроснабжение 12 тысяч жителей Невского района Санкт-Петербурга.

Энергетики заменили опорную изоляцию шинных мостов, запорную арматуру, газовое и струйное реле, термосигнализаторы, маслоуказатели, основные узлы системы охлаждения трансформатора и шкафа управления. Кроме того, отремонтировали контур заземления и маслочаши, устройства регулирования напряжения под нагрузкой, провели наладку релейной защиты и автоматики. Все установленное оборудование и комплектующие – отечественного производства.